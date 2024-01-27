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Yerel Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetlendi
Yerel

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetlendi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 03:43:00 -
Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetlendi

Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı görüş mesafesini iyice düşürdü. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmişti. Bolu’da, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.
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