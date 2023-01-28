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Yaşam Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Yaşam

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 22:20:00 -

Gün boyunca bölgede aralıklarla etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Bölgede yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte yavaş seyrediyor.

Kara yolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik polisleri de sürücüleri, kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

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Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor
Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

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Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

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Bolu Dağı'nda kar bekleniyor

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Bolu Dağı'nda kar bekleniyor

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