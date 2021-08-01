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Yerel Bolu Dağı'nda hafif ticari araç devrildi
Yerel

Bolu Dağı'nda hafif ticari araç devrildi

Bolu Dağı'nda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 yaralının olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 10:31:00 -
Bolu Dağı'nda hafif ticari araç devrildi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Sadık C. idaresindeki 37 BJ 130 hafif ticari araç, Dörtyol mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile Kevser ve İsmet C, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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