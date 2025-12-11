  • İSTANBUL
Son Haberler

Mehmetçiğe güvenli koridor: ALPAY mayınlı arazide görev başında

İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı

Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Yerel Bolu Dağı’nda görüş kayboldu! Sağanak ve sis sürücüleri zorladı
Bolu Dağı’nda görüş kayboldu! Sağanak ve sis sürücüleri zorladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölümü gün içinde sağanak yağış ve yoğun sisin etkisi altına girdi. Zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin kontrollü ilerlediği bildirildi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösterdi.

Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Düzce geçişinde Kaynaşlı, Bıçkıyanı ve Heyelan mevkilerinde sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü.

 

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti
Gündem

17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde yaptığı binaların yıkılması sonucu yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Veli Göçer, 76 ya..
