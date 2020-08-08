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Aktüel

Bolu Dağı Tüneli'ndeki kaza ulaşımı aksattı

Tırla çarpışan çekicinin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:49:30 -
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kaza ulaşımı aksattı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde tırla çarpışan çekicinin sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Bolu Dağı Tüneli'nde Ankara istikametine giden Mustafa Kaya idaresindeki 14 GA 550 plakalı çekiciyle tır çarpıştı.

Çekicide sıkışan sürücü, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelin Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

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