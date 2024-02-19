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Yaşam Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı! Patatesler yola saçıldı
Yaşam

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı! Patatesler yola saçıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 03:48:00 -
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı! Patatesler yola saçıldı

Geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kontrolden çıkan patates yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Düzce il sınırında, Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden patates yüklü bir kamyon kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, otoyolda devrildi. 3 şeridi kapatan kamyona, aynı istikamette seyreden tır çarptı.

İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi kapandı. Polis ekipleri tarafından Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
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