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Aktüel Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde bakım çalışması 14 Ekim'e ertelendi
Aktüel

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde bakım çalışması 14 Ekim'e ertelendi

Güzergah, tünel viyadüklerinde yapılacak derz yenileme çalışması nedeniyle 32 gün ulaşıma kapalı kalacak

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:01:41 -
Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde bakım çalışması 14 Ekim'e ertelendi

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle 14 Ekim'den itibaren ulaşım sağlanamayacak.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Daha önce 12 Ekim'de başlayacağı duyurulan ancak 2 gün ertelenen çalışma, 14 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 32 gün sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.

Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.

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