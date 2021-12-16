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Yerel Bolu D-100 kara yolunda kar etkisi! Kar İstanbul'a gelir mi?
Yerel

Bolu D-100 kara yolunda kar etkisi! Kar İstanbul'a gelir mi?

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışının İstanbulun'un belli kesimlerinde de etkili olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 09:53:00 -
Bolu D-100 kara yolunda kar etkisi! Kar İstanbul'a gelir mi?

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde akşam başlayan kar yağışı zaman zaman artırarak sürdürüyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde de gece yarısından itibaren devam eden kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yağış, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde de etkili oluyor.

Bölgede görev yapan Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları için uyarıyor.

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