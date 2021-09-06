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Siyaset Bolu Belediyesi meclis üyeleri | CHP Bolu belediyesi meclis üye sayısı
Siyaset

Bolu Belediyesi meclis üyeleri | CHP Bolu belediyesi meclis üye sayısı

Mülteci düşmanlığı açıklamalarıyla bilinen CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Jzcan’ın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Tüp bebek yaptırmak isteyen kadına yönelik çirkin ve ahlaksızca açıklamalarda bulunan Tanju Özcan için CHP MYK’sı harekete geçti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. Tanju Özcan’ın olası istifası sonrası Bolu Belediye başkanı kim olur, CHP Bolu Belediyesi meclis üye sayısı kaç, Millet İttifakı Bolu Belediyesi meclis üyesi sayısı kaç? soruları da sorulmaya başlandı. İşte Bolu Belediyesi meclis üyeleri isim listesi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:29:00 - 2021-09-06 16:29:55
Bolu Belediyesi meclis üyeleri | CHP Bolu belediyesi meclis üye sayısı

31 Mart yerel seçimlerinde Bolu Belediye başkanlığına İYİ Parti’nin desteklediği CHP adıyı Tanju Özcan seçildi.  Tanju Özcan Bolu yerel seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 52,71’ini aldı. MHP’nin destekliği AK Parti adayı Fatih Metin ise oyların yüzde 44.73’ünü alabildi.

31 Mart yerel seçim sonuçları Bolu Belediyesi meclis üyeleri isim listesi

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP ve İYİ Parti (millet ittifakı) meclis üye sayısı 17 olurken, AK Parti ve MHP (Cumhur ittifakı) Bolu meclis üye sayısı ise 13. Tanju Özcan'ın olası istifası ya da görevden alınması sonrası Bolu Belediye Başkanlığı yine CHP'de (millit ittifakında) kalıyor.

ASUMAN ŞENTÜRK TEKİN – CHP

MANSUR ŞEN – İYİ PARTİ

ONUR KOYUNOĞLU – CHP

RESMİYE KAHRUMAN – CHP

HÜSEYİN EKREM SERİN – CHP

FERİDUN YILMAZ – CHP

AHMET YILMAZ – İYİ PARTİ

CİHAN TUTAL – CHP

AHMET FİDAN – CHP

HASAN HAKAN ALPASLAN – İYİ PARTİ

MEHMET TUNA ÖZCAN – CHP

CEVAT ÇATLADI – CHP

ERGÜN TEMEL – CHP

SUAT ORHAN – İYİ PARTİ

TAHSİN MERT KARAGÖZ – CHP

MUSTAFA GÜLDAL – CHP

NACİ PARLAK – CHP

SEMİH DİMİCİOĞLU – AK PARTİ

BÜLENT OTURAK – AK PARTİ

UĞUR AKBAY – AK PARTİ

HATİCE DİNÇ – AK PARTİ

FATİH SİLİN – MHP

HACER ÇINAR – AK PARTİ

İSMAİL YERLİKAYA – AK PARTİ

BURAK BALABAN – AK PARTİ

ŞAZİYE TURAN – AK PARTİ

NECDET ÇAKIR – MHP

HÜSEYİN TÜRKMEN – AK PARTİ

KAMURAN AVCI – AK PARTİ

NURETTİN ULUTÜRK – AK PARTİ

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