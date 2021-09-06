Bolu Belediyesi meclis üyeleri | CHP Bolu belediyesi meclis üye sayısı
Mülteci düşmanlığı açıklamalarıyla bilinen CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Jzcan’ın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Tüp bebek yaptırmak isteyen kadına yönelik çirkin ve ahlaksızca açıklamalarda bulunan Tanju Özcan için CHP MYK’sı harekete geçti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. Tanju Özcan’ın olası istifası sonrası Bolu Belediye başkanı kim olur, CHP Bolu Belediyesi meclis üye sayısı kaç, Millet İttifakı Bolu Belediyesi meclis üyesi sayısı kaç? soruları da sorulmaya başlandı. İşte Bolu Belediyesi meclis üyeleri isim listesi.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu Belediye başkanlığına İYİ Parti’nin desteklediği CHP adıyı Tanju Özcan seçildi. Tanju Özcan Bolu yerel seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 52,71’ini aldı. MHP’nin destekliği AK Parti adayı Fatih Metin ise oyların yüzde 44.73’ünü alabildi.
31 Mart yerel seçim sonuçları Bolu Belediyesi meclis üyeleri isim listesi
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP ve İYİ Parti (millet ittifakı) meclis üye sayısı 17 olurken, AK Parti ve MHP (Cumhur ittifakı) Bolu meclis üye sayısı ise 13. Tanju Özcan'ın olası istifası ya da görevden alınması sonrası Bolu Belediye Başkanlığı yine CHP'de (millit ittifakında) kalıyor.
ASUMAN ŞENTÜRK TEKİN – CHP
MANSUR ŞEN – İYİ PARTİ
ONUR KOYUNOĞLU – CHP
RESMİYE KAHRUMAN – CHP
HÜSEYİN EKREM SERİN – CHP
FERİDUN YILMAZ – CHP
AHMET YILMAZ – İYİ PARTİ
CİHAN TUTAL – CHP
AHMET FİDAN – CHP
HASAN HAKAN ALPASLAN – İYİ PARTİ
MEHMET TUNA ÖZCAN – CHP
CEVAT ÇATLADI – CHP
ERGÜN TEMEL – CHP
SUAT ORHAN – İYİ PARTİ
TAHSİN MERT KARAGÖZ – CHP
MUSTAFA GÜLDAL – CHP
NACİ PARLAK – CHP
SEMİH DİMİCİOĞLU – AK PARTİ
BÜLENT OTURAK – AK PARTİ
UĞUR AKBAY – AK PARTİ
HATİCE DİNÇ – AK PARTİ
FATİH SİLİN – MHP
HACER ÇINAR – AK PARTİ
İSMAİL YERLİKAYA – AK PARTİ
BURAK BALABAN – AK PARTİ
ŞAZİYE TURAN – AK PARTİ
NECDET ÇAKIR – MHP
HÜSEYİN TÜRKMEN – AK PARTİ
KAMURAN AVCI – AK PARTİ
NURETTİN ULUTÜRK – AK PARTİ