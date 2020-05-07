Bolu Belediyesi, “Kardeşlik Köprüsü” kuracak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle başlattıkları “Kardeşlik Köprüsü” projesi ile ihtiyaç sahibi ve hayırsever vatandaşların arasındaki köprü görevini görmeye talip olduklarını söyledi.

Bolu Belediyesi, hayırsever ve ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi görmek için harekete geçti. “Kardeşlik Köprüsü” projesini başlatan Bolu Belediyesi, bu yıl fitre ve zekat verecek olan kişilerin (0 374) 215 10 75 numaralı özel kalem numaralarını aramaları durumunda, ihtiyaç sahibi aileler ile bir araya gelmesini sağlayacak.

“Binlerce hayırsever ve muhtaç ailenin bir araya gelmesini sağlayacağız”

Yaptıkları proje hakkında basın toplantısı düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, binlerce hayırsever ve muhtaç ailenin bir araya gelmesini sağlayacaklarını söyleyerek, “Bayramdan sonra kısmi normalleşme konuşuluyor. Ayın 11’inden sonra normalleşme adına bazı adımlar atılacağı söyleniyor. Bizim herhalde bu Mart öncesi gibi geçen yıl bu zamanlar gibi bir normalleşme olmayacak. Normal hayatımıza, eski özlediğimiz hayatımıza dönmemiz aylar alacak. Bu süreç içerisinde gerçekten işinden olan, hiçbir geliri olmayan evine ekmek götüremeyecek durumda olan insanların sayısı da bu süreçle birlikte arttı. Biz şu anda Mübarek Ramazan ayındayız. Zekatımızı ve fitremizi verdiğimiz aydayız. Ramazan sonuna kadar da bir ‘Kardeşlik Köprüsü’ kurmak istiyoruz. Kardeşlik Köprüsü’nün esası şu olacak, şu anda Bolu Belediyesi olarak kentteki tüm yoksul ve ihtiyaç sahiplerini tanıyoruz ve biliyoruz. Hangisinin, hangi kurumlardan yardım aldığını biliyoruz. Yardım alamayanların da tamamını biliyoruz. Bunların tamamının verileri var ve öncelik sırasına göre hazırladık. Bir de Bolu’da, ben fitremi, zekatımı gerçek yoksula ulaştırmak istiyorum ama gerçek yoksulu tespit etmekte zorluk yaşıyorum. Yardımım doğru kişiye ulaşsın diyen hayırseveler de var. Kardeşlik Köprüsü’nü bu yüzden başlatmak istedik. Burada amacımız şu, zekat ve fitresini gerçek yoksula ulaştırmak isteyen vatandaşımız, doğrudan (0 374) 215 10 75 özel kalem numaramızı arayacak. ‘Ben zekatımı ve fitremi vermek istiyorum’ diyecek, biz de ‘İhtiyaç sahibi olan şu kişi var’ diyerek tarafların temas kurmasını sağlayacağız. Dolayısı ile bu kapsamda binlerce hayırsever ve muhtaç ailenin bir araya gelmesini sağlayacağız. Bu zor günlerde bu kardeşlik köprüsünün kurulmasını sağlanacağını düşünüyorum. O anlamda zekatını ve fitresini gerçek yoksula gitmesini isteyen vatandaşlarımız, lütfen bize müracaat etsinler. Biz gerçek ihtiyaç sahipleri ile hayırseverlerin arasında köprü olmaya talibiz. O anlamda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum” ifadelerini kullandı.