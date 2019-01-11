Bolton'dan flaş Türkiye açıklaması!
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile yapılan görüşmelerin gelecek hafta da devam edeceğini açıkladı.11 Ocak 2019 Cuma 16:48
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ABD arasındaki askeri düzeydeki görüşmelerin önümüzdeki hafta devam edeceğini söyledi.
Bolton ayrıca "Türkiye ile Suriye'deki durumumuzun kötüleşmesine izin vermememiz kritik önemde" ifadelerini kullandı.
John Bolton geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelmiş, ikilinin görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırılmıştı.
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