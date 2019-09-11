Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın görevden alınmasını değerlendiren İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, “en büyük savaş ve ekonomik terör destekçisinin” gittiğini belirtti.11 Eylül 2019 Çarşamba 00:45
Rabii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aylar önce John Bolton, İran’ın 3 ay içerisinde yok olacağını vaat etmişti. Biz halâ duruyoruz, o gitti. Beyaz Saray’ın, en büyük savaş ve ekonomik terör destekçisinin görevden alınmasıyla İran’ın gerçeklerini anlamada daha az engeli olacak” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u görevden aldığını açıklamıştı.
YORUM YAZ