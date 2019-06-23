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Bolton ile Netanyahu Ürdün Vadisini gezdi

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail’in işgal ettiği Batı Şeria’da bulunan Ürdün Vadisini ziyaret etti.

23 Haziran 2019 Pazar 22:50
Bolton ile Netanyahu Ürdün Vadisini gezdi

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail’in işgal ettiği Batı Şeria’da bulunan Ürdün Vadisini ziyaret etti.


ABD Başkanı Donald Trump’ın Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e geldi. Bir dizi görüşmenin ardından Netanyahu, Bolton ile birlikte Batı Şeria’da bulunan İsrail’in fiili işgali altındaki Ürdün Vadisini ziyaret etti. İkiliye ABD İsrail Büyükelçisi David Friedman eşlik etti.


Gezi kapsamında İsrail’e ait eski bir ileri karakolu ziyaret eden ikiliye Netanyahu bölgedeki askeri varlık hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sırasında Bolton İsrail’in bölgedeki işgalini onaylayarak, “Güvenlik olmadan barış olmaz. Daha fazla Amerikalının bu gibi yerlere gelmemesi ve önemini anlayamaması çok kötü” dedi.


Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in kaygılarını dikkate alacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:50
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