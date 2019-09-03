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Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için düzenlenecek zirvede bulunmayacak

Brezilya hükümeti sözcüsü, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ameliyat hazırlığı nedeniyle zirveye katılamayacağını açıkladı

03 Eylül 2019 Salı 12:55
Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için düzenlenecek zirvede bulunmayacak

ANKARA (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Amazonlar'daki orman yangınlarını sonlandırmak amacıyla düzenlenecek zirveye ameliyat olacağı için katılamayacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Brezilya hükümeti sözcüsü, Bolsonaro'nun, 2018'de devlet başkanı seçimi kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bıçak yarasının bulunduğu bölgede oluşan fıtığın tedavisi için ameliyat olacağını kaydetti.

Bunun saldırıdan sonra Devlet Başkanının geçireceği dördüncü operasyon olacağını belirten sözcü, ameliyata hazırlığı nedeniyle Bolsonaro'nun Amazon yangınları için yapılacak zirveye katılamayacağını söyledi.

Sözcü, Brezilya'nın zirveye temsilci gönderebileceğini veya zirvenin ertelenmesini talep edebileceğini ifade etti.

Bolsonaro, pazar günü yapılması planlanan ameliyat için cuma gününden itibaren sıvı diyetine başlayacak. Doktorlar, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun operasyondan sonra 10 gün dinlemesinin gerekebileceğini açıkladı.

Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak Venezuela hariç komşu ülkelerle, Kolombiya'nın Leticia şehrinde 6 Eylül Cuma günü bir toplantı düzenleneceği açıklanmıştı.

- Brezilya'da orman yangınları artıyor

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, 1 Ocak-27 Ağustos döneminde 83 bin yangın çıktı. Ülkedeki orman yangınları, son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşırken geçen yıla göre de yüzde 77 oranında arttı. Brezilya hükümeti, yangınla mücadele için 7 eyalete 44 bin asker konuşlandırdı.

Gezegende oksijenin yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan Amazonlar'da süren yangınlar, dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Avrupa Birliği'nden (AB), Brezilya'da dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınlardan "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, gerekli yardımı sağlamaya hazır oldukları açıklanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ise G7 ülkelerinin yangınların söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunma teklifini, ülke egemenliğini zedelediği gerekçesiyle reddetmişti. Brezilya'daki yangınlardan en fazla zararı gören 9 eyaletin valisi ise Jair Bolsonaro'ya yangınlarla mücadele için teklif edilen yardımları kabul etme çağrısında bulunmuştu.

Bunun yanı sıra ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yapmıştı.

Çevreciler, yangınlardan ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri sorumlu tutuyor.

Amazon ormanları, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası'nda da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:55
  1. Amazonlar'daki yangın
  2. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

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