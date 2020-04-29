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Aktüel

Bollywood oyuncusu Khan 53 yaşında hayatını kaybetti

Hindistan’ın Mumbai şehrinde Bollywood oyuncusu Irrfan Khan kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2020-04-29 15:22:30 -
Bollywood oyuncusu Khan 53 yaşında hayatını kaybetti

Hindistan’ın Mumbai şehrinde Bollywood oyuncusu Irrfan Khan kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Önemli başarılar elde eden Bollywood’un sevilen yıldızlarından Irrfan Khan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Khan, Slumdog Millionaire, Jurassic World, Pi’nin Hayatı gibi filmleriyle tanınan Khan, Mumbai’deki Kokilaben Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri, “Bugün onun vefat haberini vermemiz çok üzücü” ifadelerin kullandı.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi, alçak gönüllülüğü ve dürüstlüğü ile tanınan Khan’ın ölümüne ilişkin, “Sinema dünyası için büyük bir kayıp. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. Hintli siyasetçi Rahul Gandhi ise “Çok özlenecek, çok yönlü ve yetenekli bir aktördü” dedi. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal ise “Zamanın en sıra dışı aktörlerinden birini kaybettik” ifadelerini kullandı.

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