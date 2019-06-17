0553 313 94 23

Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi akını

Toros sıra dağlarının kuzeydoğusundaki Bolkar Dağları’nda bulunan Karagöl ve Çinili göl ziyaretçi akınına uğruyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:22
Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi akını

Toros sıra dağlarının kuzeydoğusundaki Bolkar Dağları’nda bulunan Karagöl ve Çinili göl ziyaretçi akınına uğruyor.


Meydan Yaylası’ndan başlayan yürüyüş 2650 rakımda bulunan Karagöl, Çinili Göl ve rakımı 3000’den fazla olan Pilot Tepeden sonra 1.bölgeden inilerek tekrar Meydan Yaylasına iniliyor. Rota güzergahında bulunan kar kalıntıları, birbirinden güzel çiçekler, dağ manzaraları fotoğraf severlerin büyük ilgisini çekiyor.


Hafta sonu Karagöl’de doğa yürüyüşü yapmaya gelen Ali Özdemir, “Burada dağ yürüyüşü yapan bir gruba dahil oldum. Karagöl ve Çinili Göl’e gittim mükemmel bir doğa var burada mutlaka görülmesi gereken bir yer” dedi.



Bolkar Dağlarındaki göller


Bolkar Dağları içerisinde, Karagöl, Çinigöl, Alagöl gibi irili ufaklı bir çok krater ve tektonik göl barındırıyor. Karagöl yaklaşık 60 hektar alan büyüklüğünde olup en derin yeri 12 metre civarında. Karagöl’ün en büyük özelliği ise dünyada sadece kendi içerisinde yetişen Toros kurbağalarını barındırmasıdır.


Karagöl ve Çinigöl çevresinde karların erimeye başladığı ilkbahardan sonbahara kadar kar suyu ile açan birbirinde eşsiz dağ çiçeklerini görmek mümkün. Toros çiçeği adıyla literatüre geçen onlarcaçiçeğin bir çoğu endemik türdendir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:22
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısındadeğer kaybeden hisseler
    1. Günün ilk yarısındadeğer kaybeden..
    2. Tatil devre mülk nasıl yapılır Devre..
    3. Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları..
    4. Günün ilk yarısında en çok değer..
    5. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    6. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    7. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    8. Borsada günün ilk yarısı (2)
    9. Günün ilk yarısında şehir..
    10. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    13. Aile Terapisti Psikolog Tülay..
    14. Borsada günün ilk yarısı (1)
    15. Isparta’daki Atlı Dayanıklılık..
    16. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    17. Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ..
    18. Hatay Devleti Meclis binasını valilik..
    19. Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi..
    20. Murzioğlu: “Ne kadar övünsek az”
    21. ‘Aile kurmak istiyorum, bizi yakmayın’..
    22. İtalya’dan madalya ile döndüler
    23. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının..
    24. Helva Şenliğinde coşkulu final
    25. Darıca’da sel sonrasında yaralar..
    26. Tarsus’ta hırsızlar, gazinin aracını..
    27. Bilecik SMMMO’nun kazanını Ertuğrul..
    28. Kütahya’da ’Yabancıları Geri Gönderme..
    29. Venezuela'dan Türkiye açıklaması:..
    30. "MHP Genel Başkanı emir almaz"
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!