  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez seçimden adaylığını çektiğini duyurdu
Aktüel

Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez seçimden adaylığını çektiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:48:41 -
Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez seçimden adaylığını çektiğini duyurdu

BOGOTA (AA) - Bolivya'da geçici devlet başkanı Jeanine Anez, ülkede gelecek ay yapılacak devlet başkanı seçimine katılmayacağını bildirdi.

Anez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Ekim'de Bolivya'da yapılacak devlet başkanı seçiminden adaylığını çektiğini kaydetti.

Bu kararı demokrasi için verdiğini belirten Anez, "Bu bir fedakarlık değil, bu bir onurdur." ifadesini kullandı.

Seçimde oyların bölünmesini istemediğini dile getiren Anez, "Eğer birleşmezsek (eski Devlet Başkanı Evo) Morales geri dönecek. Eğer birleşmezsek demokrasi kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Morales'in, daha önce Çok Uluslu Yasama Meclisince (ALP) onaylanan ve seçimlerde aday olmasını engelleyen yasal düzenlemeye karşın bir başka mahkemeye yaptığı senato adaylığı başvurusu kabul edilmemişti.

Anez, Twitter'dan konuya ilişkin açıklamasında, mahkemenin Morales hakkındaki kararını kutlayarak "Devlet elindeki kanunla şiddet ve çatışma olmaksızın bir kez daha Morales'i durdurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek
Siyaset

Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek

CHP’de son dönemde yaşanan iç karışlıklara değinen yazar Turgay Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakında istifa edeceğini ileri sü..
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşım..
Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi
Gündem

Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada, tanıklardan Nurettin Veren, örgüt elebaşısı..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı