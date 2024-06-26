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Dünya Bolivya'da askeri darbe! Ordu sokağa indi
Dünya

Bolivya'da askeri darbe! Ordu sokağa indi

Yeniakit Publisher
2024-06-26 23:29:00 -
Bolivya'da askeri darbe! Ordu sokağa indi

Bolivya ordusunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, darbeye karşı Ulusal Seferberlik çağrısı yaptı.

Bolivya'da ordu sokağa inerek askeri darbe yaptı.

'DARBEYE KARŞI ULUSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISINDA BULUNUORUZ'

Bolivya ordusunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, "General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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