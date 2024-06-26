Bolivya'da askeri darbe! Ordu sokağa indi
Bolivya ordusunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, darbeye karşı Ulusal Seferberlik çağrısı yaptı.
Bolivya'da ordu sokağa inerek askeri darbe yaptı.
'DARBEYE KARŞI ULUSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISINDA BULUNUORUZ'
Bolivya ordusunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, "General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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