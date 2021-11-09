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Dünya Bölgeden uçakla altın çaldılar
Dünya

Bölgeden uçakla altın çaldılar

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Portekizli güçlerin Afrika'dan tonla altın ve elmas kaçırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 11:29:00 -
Bölgeden uçakla altın çaldılar

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Portekizli güçlerin Orta Afrika'da çeşitli kaçakçılık olaylarına karıştığı bildirildi.

Portekiz'de iki yıl önce bir askeri komutanın yaptığı ihbar sonrası ortaya çıkan olaya dair soruşturma bu zamandan veri sürüyordu. Dün ülkede düzenlenen operasyonda 100 gözaltı kararı çıkarıldı.

Çok sayıda polis, olaya karıştığı belirlenen isimleri yakalamak için operasyon düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada bazı askerlerin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM misyonunda görev yaptıkları sırada, Avrupa'ya askeri uçaklarla elmas, uyuşturucu ve altın kaçırma olaylarında kurye olarak yer aldığı kaydedildi.

Bu süreçlerde BM misyonu içindeki diğer orduların da rol oynamış olabileceği ve sürecin organzie bir süreç olma ihtimali bulunduğu değerlendiriliyor.

BM ve NATO bağlantılı askeri güçler daha önce de Afganistan, Irak ve Afrika'nın Orta Afrika gibi diğer ülkelerinde kaçakçılık suçlarına karışmakla suçlanmıştı.

Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olan Orta Afrika, bir süredir Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında bir güç rekabetine sahne oluyor. Rusya da BM güçlerine benzer şekilde Orta Afrika'dan altın, elmas ve uyuşturucu gibi maddeler kaçırmak ve bunların ticaretini yapmakla suçlanıyordu.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

sömürgeci-soykırımcı-yağmacı-barbar genlere sahip kafir her yerde vicdansız, hırsız Bosnada, Afrikada, Afganistanda, Suriyede, Irakta, Kafkasyada vs vs (israil hariç HERYERDE!!!) genlerine uygun davreanıyor

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