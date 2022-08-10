Bölgeden petrol fışkırdı! Herkes şokta: 80 milyon varile yakın...

Özellikle Avrupa'da yaşanan enerji tedarikindeki krize çare olan kardeş ülke Azerbaycan, Azeri-Çırak-Güneşli (ACG) petrol ve doğal gaz sahasında tüm zamanların üzerinde bir ham petrol elde etti. Petrol ve doğal gazın büyük bölümünün çıkarıldığı sahada 2022'nin ilk yarısında 77 milyon varil petrol elde edildi.

Azerbaycan, Azeri-Çırak-Güneşli (ACG) saha bloğunun toplam petrol ve doğal gaz üretiminde 2022'nin ilk yarısı itibariyle 77 milyon varile ulaştığını bildirdi. Ocak-Haziran döneminde sahada bloğundaki toplam üretim günlük 424 bin varil oldu. Bunun 25 bin b/g'sini Çıralı, 108 bin b/g'sini Orta Azeri, 109 bin b/g'sini Batı Azeri, 62 bin b/g'sini Doğu Azeri, 78 bin b/g'sini ve 42 bin b/g'sini Batı Çıralı oluşturdu.

Altı ay sonunda 136 kuyuda petrol üretilirken, 37 kuyuda su, sekiz kuyuda doğal gaz enjeksiyonu yapıldı. Ayrıca ACG, sekiz petrol üretim kuyusunu tamamladı.

Petrol fışkırıyor

Raporlama döneminde ACG, başta Sangachal Terminali olmak üzere Azerbaycan eyaletine ve SOCAR'ın Oil Rocks tesisine 2 milyar metreküp veya günde ortalama 9 milyon metreküp ACG bağlantılı doğal gaz teslim etti. Üretilen kalan ilişkili gaz, rezervuar basıncının korunması için yeniden enjekte edildi. Şirket, ACG faaliyetlerine yaklaşık 229 milyon dolar işletme harcaması ve 791 milyon dolar sermaye harcaması yaptı.

ACG yıllık çalışma programının bir parçası olarak, Doğu Azeri platformunda ikinci çeyrekte planlı bir bakım programı (geri dönüş -TAR) başarıyla uygulandı. Plana göre, bakım, denetim ve proje çalışmalarının verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Doğu Azeri platformundan üretime yaklaşık 15 gün ara verildi. Platformun uzun vadeli güvenli, güvenilir ve çevreye duyarlı üretim kabiliyetini sürdürmek için tasarlanan program, güvenli ve zamanında tamamlandı.

ACE projesi yüzde 75 ilerleme kilometre kaydetti

Chirag Gaz Asansör Projesi (CGLP) de 2022'nin ikinci çeyreğinde güvenli ve bütçe dahilinde tamamlandı. Ek olarak, Azeri Central East (ACE) projesi, bp tarafından yürütülen diğer faaliyetlerle birlikte plana göre ilerlemiştir. 2022'nin ikinci çeyreğinin sonunda, ACE projesi yüzde 75 ilerleme kilometre taşına ulaştı.

BP ilk ofisini Haziran 1992'de Bakü'de açtı ve o zamandan beri Azeri-Çırak-Güneşli (ACG), Şah Deniz, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Güney Kafkasya gibi projelerle Azerbaycan'ın petrol ve gaz sektörüne katkıda bulundu. ACG petrol sahalarının geliştirilmesi sözleşmesi 20 Eylül 1994'te imzalandı ve Aralık ayında yürürlüğe girdi. ACG bloğunun geliştirme sözleşmesi Eylül 2017'de 2050'ye uzatıldı.

TPAO detayı

ACG projesinin hissedarları BP (operatör, yüzde 30,37), SOCAR (yüzde 25), MOL (yüzde 9,57), INPEX (yüzde 9,31), Equinor (yüzde 7,27), ExxonMobil (yüzde 6,79), TPAO (yüzde 5,73) , ITOCHU (yüzde 3,65), ONGC Videsh Limited (OVL) (yüzde 2,31).