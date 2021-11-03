Bölgede tehlike çanları çalıyor! Çin sınırına asker yığdılar

Hindistan, bir süredir Çin ile devam eden askeri gerilim sonrasında Himalaya'daki sınır hattını takviye ediyor.

Geçtiğimiz süreçte taraflar arasında yaşanan çatışmalarda ölen ve yaralanan askerler olmuş, iki ülke ciddi bir kriz yaşamıştı.

Çin'in, iki ülkenin Arunaçal Pradeş bölgesindeki sınır hattına yığınak yaptığını öne süren Hindistan, bu bölgeyi askeri olarak takviye etmeye başladı.

Bölgeye çok sayıda askeri birlik, obüs, seyir füzesi, İsrail yapımı drone'lar ve Amerikan yapımı Chinook helikopterler taşıyan Hindistan, aynı zamanda hava savunma sistemlerini de takviye etti.

Son 30 sene içerisinde Çin ile Hindistan, sınır ihtilaflarını çözmek için müzakere girişimlerinde bulunsa da, ihtilaflar çözümsüz kaldı.

Hindistan aynı zamanda bölgeye, askeri sevkiyatları kolaylaştırmak için tüneller de inşa ediyor.

Son dönemde Hindistan, Japonya ve Avustralya ile beraber, ABD öncülüğündeki Çin karşıtı bir ittifaka dahil olmuştu.

Mepanews