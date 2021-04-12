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Dünya Bölgede tansiyon yüksek! 4 ülke Donbas geriliminde tarafını açıkladı
Dünya

Bölgede tansiyon yüksek! 4 ülke Donbas geriliminde tarafını açıkladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Kiev-Moskova geriliminde 4 ülkenin açıkça Ukrayna'ya destek verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 10:43:00 -
Bölgede tansiyon yüksek! 4 ülke Donbas geriliminde tarafını açıkladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, ülkesinin doğusundaki durumla ilgili olarak Batı ülkelerinden ‘dayanışma’ mesajlarının geldiğini belirtti.

Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın ABD, Kanada, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden mevkidaşları ve ayrıca Avrupa Birliği temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri ile 16 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

4 ülkenin desteği Ukrayna'ya

Nikolenko, kendilerine destek veren ülkeleri de açıklayarak, "Bulgaristan, Litvanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Kiev ile Moskova arasındaki ilişkilerin şiddetlenmesi zeminine karşı Ukrayna ile dayanışma ilan ettiler" dedi.

Sözcü, “Ukrayna, uluslararası ortaklardan güçlü bir dayanışma sinyali aldı. Rusya’nın güvenlik durumunu tırmandırması bağlamında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlı bir şekilde destekleyen ülkelerin sayısı giderek artıyor” ifadesini kullandı.

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