Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Suriye’de DAEŞ mevzilerine yönelik yeni saldırısının ardından dün yeni bir hamle yaptı.
Rusya, Suriye'nin orta kesiminde olan DAEŞ gruplarına ağır bir saldırı düzenledi. Badiya Al-Sham bölgesinde bulunan grup dün Hama ve Humus vilayetleri arasında da ağır hasar aldı.
Sahadan gelen bir rapora göre, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri saldırılarına devam ediyor.