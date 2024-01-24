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Dünya Bölgede tansiyon düşmüyor! ABD duyurdu: 2 gemisavar füzesini vurduk!
Dünya

Bölgede tansiyon düşmüyor! ABD duyurdu: 2 gemisavar füzesini vurduk!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 10:57:00 -
Bölgede tansiyon düşmüyor! ABD duyurdu: 2 gemisavar füzesini vurduk!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’de İran destekli Husiler tarafından fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 2 gemisavar füzesinin vurulduğunu duyurdu.

ABD, Yemen’deki Husilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yerel saatle 02.30'da Kızıldeniz'in güneyine fırlatılmak üzere konuşlandırılmış Husilere ait 2 gemisavar füzesinin daha vurulduğunu açıkladı.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki noktalarda tespit edilen füzelerin bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanmasına ait gemilerine yakın bir tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ABD kuvvetlerinin meşru müdafaa amacıyla füzeleri imha ettiği belirtildi. Açıklamada, bu operasyonun uluslararası sulardaki Amerikan donanma gemileri ile ticari gemilerin güvenliğini sağlayacağı kaydedildi.

Husilere yönelik saldırılar

ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere ilk olarak 12 Ocak’ta havadan ve denizden saldırılar gerçekleştirmişti. ABD kuvvetleri, 13 Ocak’ta ise Tomahawk füzeleriyle Husilere ait radar tesisini vurmuş, 16 Ocak’ta Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 4 gemisavar balistik füzesini imha etmiş, 17 Ocak’ta 14 füzeyi, 19 Ocak’ta ise 3 gemisavar füzesini vurmuştu. ABD ve İngiltere, dün ikinci kez ortak operasyon düzenleyerek, Husilere ait 8 noktadaki füze sistemleri ile rampaları, hava savunma sistemleri, radarlar ve yeraltı silah depolama tesislerine saldırı gerçekleştirmişti.

Gazze’deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan İran destekli Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti.

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