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Gündem Bölgede savaş kızışıyor! Almanya ikiye bölündü!
Gündem

Bölgede savaş kızışıyor! Almanya ikiye bölündü!

Almanya'da, Rusya'nın olası saldırısına karşı Ukrayna'ya silah satılıp satılmamasına ilişkin tartışmalar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:29:00 -
Bölgede savaş kızışıyor! Almanya ikiye bölündü!

Alman hükümeti, Ukrayna'ya silah ihraç edilmeyeceğini sürekli yinelese de farklı partilerin temsilcileri bu ülkeye kendisini savunması için silah verilmesi gerektiğini savunuyor.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı ve hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann, yaptığı açıklamada, Ukrayna için savunma silahlarının tedarik edilmesinin düşünülmesini isteyerek bu silahların açık bir şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Strack-Zimmermann, koalisyon protokolünde kriz bölgelerine silah satılmayacağının yer aldığına işaret ederek "Mevcut durum ve (Avrupa) kıtanın etkilenmesi göz önüne alındığında bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

FDP dış politika sözcüsü Alexander Graf Lambsdorf ise Berlin'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya koruyucu yelek, kask ve gece görüş dürbünleri gibi teçhizatın ihraç edilebileceğini, silah satışlarını reddettiğini belirtti.

Lambsdorf, Almanya'da Savaş Silah Kontrolü Yasası'nda ve Dış Ticaret Yönetmeliği'nde savaş, kriz ve gerginliğin olduğu bölgelere silah satışının yasaklandığını anımsatarak Ukrayna'nın da silah ve askeri teçhizat üretip sattığını, bundan dolayı bu ülkenin teçhizata ihtiyaç duymayabileceğini söyledi.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Hennig Otte de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın olası bir Rus saldırısına direnmek için savunma silahlarını istemesi durumunda bu talebin geri çevrilmemesi gerektiğini savundu.

Otte, söz konusu savunma silahları arasında uçaksavar roketlerinin de olabileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk de Alman Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Almanya'dan savaş gemilerini ve hava savunma sistemi istediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün yaptıkları açıklamalarda Ukrayna'ya silah satılmasını reddetmişti.

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