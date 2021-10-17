Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Yemen'de sürmekte olan savaşta son dönemde kilit konumda olan Marib şehrindeki çatışmalarda İran destekli Husilerin kentin güneyindeki Abdiya ilçesini tamamen ele geçirdiği bildirildi.

Marib'i kontrol altına almaya çalışan Husiler için hedeflerine ulaşmada Abdiya bölgesi kritik önemde bulunuyordu.

Stratejik açıdan önemli Marib kenti Mansur Hadi hükümeti güçlerinin elinde bulunuyor.

22 Şubat 2021'de Husiler Marib'i almaya yönelik bir saldırı başlatmışlar ve Mart ayında Marib'in kuzey yolunu kesmişlerdi.

Marib'in güney yolunun da geçtiğimiz günlerde Husilerce ele geçirilmesiyle bölgenin İran destekli güçlerin kontrolüne geçebileceği tahmin ediliyor.

Abdiya'nın 1 ayı aşkındır süren yaşanan çatışmaların ardından Husilerin eline geçtiği ve devam etmekte olan yoğun çatışmalar nedeniyle ağır hasar gördüğü bildiriliyor.

Abdiya'nın düşmesinin ardından İran destekli Husi güçlerinin Marib'in batısındaki Servah ilçesine sevk edilmeye başlandığı, güçlerin sıradaki hedefinin Servah olduğu belirtiliyor.

Marib'in 30 km uzağındaki Cuba ilçesinde de çatışmalar devam ediyor. Cuba'nın da Husiler tarafından önümüzdeki günlerde tamamen ele geçirilmesinin muhtemel olduğu bildiriliyor.

Yemen'de kilitlenen savaştaki dengelerin, petrol zengini ve ülke içi ulaşım açısından stratejik konumda olan Marib şehrinin el değiştirmesi durumunda Husilerin lehine değişeceği tahmin ediliyor.

2014'ten bu yana devam etmekte olan Yemen iç savaşında 120 bin ila 230 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News