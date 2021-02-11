Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rus Tu-160 Blackjack bombardıman uçakları Barents, Grönland ve Norveç denizleri üzerinde 12 saatlik planlı bir uçuş görevi gerçekleştirdi.

Uçuşun, "Uluslararası Hava Sahasının Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak" tarafsız sular üzerinde gerçekleştirildiği ve bombardıman uçaklarına ayrıca Kuzey Filosu'ndan MiG-31'lerin eşlik ettiği bildirildi.

Tu-160 Blackjack güneybatı Rusya'da Engels üssünden havalandı ve Norveç Denizi üzerinde daha ileri batı ve kuzey devam etti. Önce Kola Yarımadası'ndan Barents Denizi ulaşmak için kuzeye yöneldi.

Ardından, batıya İzlanda'ya, sonra tekrar Grönland açıklarında kuzeydoğuya doğru uçarak Svalbard'ın kuzeyine gittiler. Franz Josef Land üzerinden Novaya Zemlya'ya ve ardından güneye doğru Karadeniz üzerinde uçtular.

'Beyaz Kuğu' olarak da bilinen Tupolev Tu-160 Blackjack boyutu, hızıyla nadir bir bombardıman uçağıdır.

ABD bombacıları bölgede uçacak

Rus uçaklarının uçuşu, ABD B-1 Lancer bombardıman uçaklarının bölgede tatbikat yapmasından önce gerçekleşti.

ABD Kuzey'de güçlenen Rusya'ya gözdağı, bölgedeki müttefiklerine destek vermek amacıyla bölgede tatbikat düzenleyecek.

ABD, iddialı XB-70 Valkyrie süper bombardıman uçağı programını 1969'da iptal etti ve daha sonra B-21 Raider ile birlikte B-1 ve hayalet B-2'yi geliştirirken, Rusya aviyonikleri, motorları ve silahları güncelleme programına başladı. sistemleri Tu-160 üzerine yerleştirildi ve yükseltilmiş bombardıman uçaklarının üretimine yeniden başladı.

Yeni Tu-160M2'ler yeniden inşa edilmedi, bunun yerine mevcut Tu-160'lar yükseltildi. Yeni Tu-160M2 versiyonu, bir cam kokpit, silah yükseltmeleri, yeni motorlara sahip. Ayrıca, artık Tu-160'ın göreviyle ilgili olmayan eski ekipmanlar da, uçaktan alındı.

Orijinal Tupolev Tu-160 "Blackjack" ilk olarak 1981'de uçtu ve 1987'de hizmete girdi. İlk Tu-160M2'nin ilk uçuşu 2 Şubat 2020'de gerçekleşti ve 2 saat 34 dakika sürdü.

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