Bölgede kritik anlar! Ruslar geri çekildi
Rus askerlerinin İdlib kırsalındaki bölgelerden çekildiği duyuruldu.
Rus askeri güçlerinin İdlib kırsalındaki bölgelerden çekildiği bildirildi.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Rus askeri güçleri İdlib kırsalındaki Serakib kentinde konuşlu bulunan askeri güçlerini kısa bir süre önce bölgenin güneyine kaydırdı.
Kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rus askerlerinin yanı sıra, topçu ve füze sistemleri, tank ve diğer birçok askeri araç bölgeden geri çekildi.
Edinilen bilgilere göre Rus güçleri 24 Şubat tarihinde geri çekilme operasyonunu tamamladı.
Moskova yönetimi ise, Serakib'deki Rus askerlerinin muhaliflerin saldırılarından korunması için geri çekildiği haberini doğruladı.