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Dünya Bölgede görülmemiş olay! Elektrik direklerine saldırdılar
Dünya

Bölgede görülmemiş olay! Elektrik direklerine saldırdılar

Afganistan'daki DAEŞ, başkent başta olmak üzere birçok bölgedeki yüksek gerilim hatlarını taşıyan direkleri hedef aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:28:00 -
Bölgede görülmemiş olay! Elektrik direklerine saldırdılar

Afganistan'daki DAEŞ hücrelerinin başkent Kabil başta olmak üzere yüksek gerilim hatlarını taşıyan direkleri hedef aldığı bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre son olarak başkent Kabil'in kırsalındaki bölgede yüksek gerilim hattını taşıyan bir elektrik direği, ayaklarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesiyle kullanılamaz hale geldi.

Direğin devrilmesiyle elektrik hatları koptu ve birçok ev elektriksiz kaldı.

Elektrik direklerinin hedef alınması, elektriğe ulaşımın oldukça kısıtlı olduğu Afganistan'da günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Ewet

Daesh demeyecektik america cia diyecek siniz
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Talat AKTAŞ

ABD BİR YERE GİRDİKTEN SONRA ORAYA PİSLİĞİNİ BIRAKMADAN GİDERMİ DEAŞ ABD NİN KALIN BAĞIRSAĞINDAKİ PİSLİĞİDİR.
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