Bölgede görülmemiş olay! Elektrik direklerine saldırdılar
Afganistan'daki DAEŞ, başkent başta olmak üzere birçok bölgedeki yüksek gerilim hatlarını taşıyan direkleri hedef aldığı bildirildi.
Afganistan'daki DAEŞ hücrelerinin başkent Kabil başta olmak üzere yüksek gerilim hatlarını taşıyan direkleri hedef aldığı bildirildi.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre son olarak başkent Kabil'in kırsalındaki bölgede yüksek gerilim hattını taşıyan bir elektrik direği, ayaklarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesiyle kullanılamaz hale geldi.
Direğin devrilmesiyle elektrik hatları koptu ve birçok ev elektriksiz kaldı.
Elektrik direklerinin hedef alınması, elektriğe ulaşımın oldukça kısıtlı olduğu Afganistan'da günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor.
Kaynak: Mepa News