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Dünya Bölgede gerilim tırmandı! İstanbul'dan geçen gemiyi Ruslar takibe aldı
Dünya

Bölgede gerilim tırmandı! İstanbul'dan geçen gemiyi Ruslar takibe aldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan geçiş yapan ABD USS Mount Whitney savaş gemisi, Rus gemileri tarafından takibe alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 13:15:00 -
Bölgede gerilim tırmandı! İstanbul'dan geçen gemiyi Ruslar takibe aldı

ABD'nin geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de görev ilan ettiği amfibik kontrol gemisi USS Mount Whitnet, Rus gemileri tarafından takibe alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birliklerinin bugün Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin eylemlerini takibe aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 4 Kasım'da Karadeniz havzasına giren ABD Donanması'nın bayrak gemisi Mount Whitney'in eylemlerini izlemeye başladı" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'a gelmişti

1 Kasım'da LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisinin Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştığı öğrenilmişti.

ABD Donanması, geminin de en kısa zamanda Karadeniz'de tatbikat için USS Porter destroyerine katılacağını duyurmuştu.

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