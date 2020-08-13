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Teknoloji

Bölgede gerilim tırmanabilir! İran'dan ABD askerlerine saldırı

ABD’nin Ortadoğu’daki sinsi faaliyetleri devam ederken Irak’ta bulunan Amerikan askerlerine ait konvoya saldırı düzenlendi. Saldırının İranlı milisler tarafından düzenlendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:53:00 -
Bölgede gerilim tırmanabilir! İran'dan ABD askerlerine saldırı

Suriye ve Irak’ı kan gölüne çeviren ABD, bölgede petrol hırsızlığına devam ediyor. Ülkenin güney bölgesinde hareket halindeki Amerikan konvoyuna bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan bulunmazken yaşanan gelişmeyi Irak basını kamuoyu ile paylaştı.

Irak’ta ABD ve uluslararası koalisyonu hedef alana saldırılar son dönemde etkisi arttırdı.

Geçtiğimiz günlerde de ABD üssüne yakın Taci bölgesinde bir saldırı düzenlenmişti.

'İranlı milisler düzenledi' iddiası

ABD ile İran arasında hem askeri hem ekonomik kriz devam ederken bölgedeki saldırılarla ilgili olarak önemli, tahminler yürütülüyor.

Bölgede çok sayıda İranlı milis bulunurken Amerikan askerlerine düzenlenen saldırıların da bu ekip tarafından yapıldığı düşünülüyor.

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