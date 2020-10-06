Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin bir açıklamasında Karabağ’daki gerilimin tırmanması karşısında Moskova’nın kaygı duyduğunu belirtti.

Sergey Narışkin, “Minsk Grubu’nun eş başkanlarından birisi olarak Rusya için bölgede yeni bir savaş yaşanması kabul edilemez. Dostane ilişkilerimiz olan Ermeni ve Azerbaycan halklarının temsilcilerinin çatışmalarda ölmelerine karşı kayıtsız değiliz’’ dedi.

Türkiye’ye suçlama

Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini hazmedemeyen Sergey Narışkin, ‘Türkiye Karabağ’daki gerilimde esasen yeni bir dış faktör’ dedi.

Narışkin, “Karabağ’daki temas hattında daha önceleri de çatışmalar yaşandı. Durumda şu an görülen kötüleşmenin daha çok kaygıya neden olması sadece boyutundan değil, dış faktörlerin esasen yeni olan etkisinden kaynaklanmakta. İlk defa Türkiye bu denli açık ve net bir biçimde Azerbaycan’ın tarafında yer aldı” İfadelerini ekledi.

SVR Başkanı, ‘Karabağ’daki çatışmaların çeşitli uluslararası terörist örgütlerden militanları kendisine mıknatıs gibi çekmekte olduğu’ şeklinde iddia ortaya attı.