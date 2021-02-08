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Dünya Bölgede flaş gelişme! Rusya, Çin ve İran harekete geçiyor
Dünya

Bölgede flaş gelişme! Rusya, Çin ve İran harekete geçiyor

Rusya, Çin ve İran, Hint Okyanus'unda ortak askeri tatbikata hazırlanıyor. Ortak tatbikatın ABD'ye gözdağı amacıyla yapılacağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:43:00 - 2021-02-08 16:55:54
Bölgede flaş gelişme! Rusya, Çin ve İran harekete geçiyor

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Şubat ayı ortasında Hint Okyanusu’nda Rusya, İran ve Çin’i kapsayan ortak deniz tatbikatları düzenleneceğini açıkladı.

Cagaryan, bugün Sputnik’e yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu’nun kuzeyinde bu ayın ortalarında üçlü deniz tatbikatı gerçekleştirileceğini bildirerek, bu tatbikatlarda arama kurtarma operasyonları ve deniz seyrüsefer güvenliğini sağlayacak önlemler alanında işbirliğini güçlendirmek için çalışılacağını söyledi.

Temmuz ayında ABD tatbikat yaptı

ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Nimitz uçak gemisi, Temmuz ayında Hint Okyanusu’nda Hindistan Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerle ortak bir tatbikat gerçekleştirmişti.

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