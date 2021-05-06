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Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme! Rusya'ya karşı Patriot alıyorlar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı hamlelerini sürdürüyor. Kiev yönetimi bu kez ABD'den hava savunma sistemi almak için harekete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:41:00 -
Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme! Rusya'ya karşı Patriot alıyorlar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la hava savunma sistemleri dahil, askeri ekipman desteği konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunma sistemi istemeye hazırlanıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, CNN International'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın ABD'den hava savunma sistemleri ve keskin nişancılara karşı teknolojiler isteyeceğini aktardı.

Rusya'yla yaşanan gerginlik devam ederken Blinken'la ABD'nin askeri destek listesini görüşeceklerini ifade eden Kuleba, "Sadece tedarik etmek değil, ayrıca satın almak da istiyoruz. Bu ortaklığın iki yönlü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak için bugün Ukrayna'ya gelen Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Kuleba ile görüşecek.

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