Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef gemisini vurduğu iddia edildi.

Yapıldığı ileri sürülen denemeler, uzun menzilli gemi karşıtı balistik füze kapasitesinin Çin tarafından ilk tam gösterimini temsil eder nitelikte.

Denemelerin doğru olması durumunda ABD de dahil olmak üzere, tartışmalı Güney Çin Denizi bölgesinde ve diğer yerlerde potansiyel rakipler için operasyonel dengeleri mühim ölçüde değiştirebilir.

The Drive'ın haberine göre, ateş edilen balistik füzelerle Güney Çin Denizi’nde Paracel Adaları yakınlarında hareket halindeki bir hedef gemisi vuruldu.

Southern China Post'a göre ekim ayındaki bir kapalı görüşme sırasında, emekli bir Çin Ordusu görevlisi Wang Xiangsui'nin ifadelerine göre Ağustos'taki denemeler esnasında bir adet DF-26b model IRBM (Uzun Menzilli Balistik Füze) ve bir adet DF-21D model MRBM (Orta Menzilli Balistik Füze) ateşlendiği ifade edilirken bazı kaynaklar dört balistik füze fırlatıldığını söyledi.

Çin, gemi karşıtı balistik füzelerle ABD ordusunun Batı Pasifik'te yürüttüğü askerî operasyonlarına yönelik bir tehdit oluşturmayı amaçlıyor. Hareket eden gemilere karşı yapılan bu denemeler henüz doğrulanmamış olsa da Çin'in halihazırda gerçekleştirmese de bu teknolojiyi güvenilir bir şekilde kullanabilmek için çalıştığına ilişkin kanıtlar bulunmakta.

Kaynak: star.com.tr