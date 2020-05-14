Bölgede beklenen son yaklaşıyor! Rus Pantsir S-1 yok edildi
Libya'da Ulusal Mutabat Hükümeti, darbeci Hafter'e ait Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok etti.
Sarrac hükümeti Libya Hava Kuvvetleri, Libya'da Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok etti.
Libya'da Sarrac güçlerine bağlı hava unsurlarının Hafter güçleri elinde bulunan Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok ettiği teyit edildi.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Ash Shwayrif bölgesinde Hafter güçlerine ait Rus Pantsyr S-1 hava savunma sisteminin yok edildiğini duyurdu.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da Sarrac güçlerine bağlı hava unsurlarının Hafter güçleri elinde bulunan Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok etti. Dün yoğun çatışmların gerçekleştiği Libya'nın Ash Shwayrif Bölgesinde Hafter güçleri bir SİHA düşürdüklerini duyurdu. Bu bölgede operasyon yapan UMH güçlerinin Pantsyr S-1 vurduklarını ve operasyon odasını yok ettiklerini bildirildi" denildi.
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