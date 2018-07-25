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Bölge'de alarm verildi: 31 köy karantinaya alındı!

Bingöl’de bir hayvan işletmesinde sığırlarda, çiçek hastalığı olarak bilinen LSD hastalığı tespit edilmesi üzerine önlem amaçlı 31 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:27
Bölge'de alarm verildi: 31 köy karantinaya alındı!

Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki bir hayvan işletmesindeki halk dilinde çiçek hastalığı olarak bilenen LSD ( Sığırların Nodüler Ekzantemi) hastalığı tespit edildiği, bu nedenle merkeze bağlı 31 köyde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"13 Temmuz 2018 tarihinde Bingöl merkezdeki bir yetiştiricimize ait bir işletmede Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) hastalığı tespit edildiğinden dolayı Aşağıda ismi verilen mahalle ve köylere ikinci bir emre kadar kordon ve karantina işlemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu sebepten ötürü yetiştiricilerimizin hayvan alım satımlarında ve sevk işlemlerinde mağduriyet yaşamaması adına İl Müdürlüğümüzden bilgi almaları ve hastalığın önlenmesi amacıyla azami dikkat göstermeleri rica olunur" denildi.

Karantina altına alınan köy isimleri ise şöyle sıralandı: Akdurmuş, Haziran, Aşağıçarşı, Aydınsu, Bahçelievler, Güveçli, Yeşilköy, Sancaklı, Küçüktekören, Çukurca, Alibir, Büyüktekören, Zeynep, Akpınar, Yukarıakpınar, Çiçekdere, Ormanardı, Sarıçiçek, Gözer, Kurudere, Topalan, Ağaçyolu, Çiçekyayla, Ardıçtepe, Aşağıakpınar, Düzyayla, Kaleönü, Ekinyolu, Üçyaka, Çeltiksuyu, Aşağıçarşı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:27
  1. Bingöl
  2. Aydın
  3. bingöl
  4. Karantina
  5. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

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