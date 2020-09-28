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Dünya Bölge valisi BAE destekli güçlerin hamlesini duyurdu! Savaşmak için 1000 kişi silahlandı
Dünya

Bölge valisi BAE destekli güçlerin hamlesini duyurdu! Savaşmak için 1000 kişi silahlandı

İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin Sokotra’da savaşması için 1000 kişiyi silahlandırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:55:00 -
Bölge valisi BAE destekli güçlerin hamlesini duyurdu! Savaşmak için 1000 kişi silahlandı

Filistin davasına ihanet ederek İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin hamlesi ortaya çıktı.

Yemen’de bir ada olan Sokotra’nın Valisi Remzi Mahrus, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye mesaj gönderdi.

Gemiden indiler

Mahrus, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra halkıyla savaşması için 1000'den fazla kişiyi silahlandırdığını bildirdi.

Sokotra'ya giriş çıkış noktalarında ve havalimanında çalışmaların durduğunu belirten Mahrus, çeşitli ekipmanlar taşıyan bir gemiyle bölgeye pasaportsuz, vizesiz ve giriş mührü olmayan yabancı uyruklu kişilerin salındığını ifade etti.

Mahrus, BAE destekli güçlerin Sokotra’da savaşması için paralı asker olarak 1000'den fazla kişiyi silahlandırdığını söyledi.

Askeri noktalar kuruldu

Kentte incelemelerde bulunan Mahrus, havalimanı civarında, adanın doğusu, batısı, kuzey ve güney sahilleri tarafında askeri noktalar kurulduğunu iletti.

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