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Dünya Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi
Dünya

Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılıç Yaşın, ABD ve Yunanistan’ın tatbikatına değindi. ABD’nin amaçlarını değerlendiren bölge uzmanı Yaşın, ABD’nin İncirlik’teki üssünden nükleer bombaları Dedeağaç’taki üsse taşıyacağı iddialarını yorumladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:22:00 - 2020-09-16 14:25:08
Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la gerilim devam ederken ABD’nin sinsi planları da açığa çıkıyor.

14-18 Eylül tarihlerinde Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da ABD ile Yunanistan’ın tatbikatı görüldü.

İskeçe’de Yunanistan’ın ABD ile ortak tatbikat düzenlemesine ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılıç Yaşın, "İskeçe’deki bu tatbikat, Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktır" dedi.

Gözde Kılıç Yaşın, bu tatbikatın müzakerelere bir darbe olduğunu, ABD’nin Rusya ve Çin’in Balkanlar’daki güç ve yatırımlarını sekteye uğratmak için Yunanistan’ı kullandığını söyledi.

Yaşın “Mısır’la yaptığı deniz sınırlandırma anlaşmasında kendisine söz hakkı tanınmayan Yunanistan, Makedonya ya da genel olarak Balkanlar’da Rusya’nın etkisizleştirilmesi, Çin yatırımlarının durdurulması da dâhil tüm bu süreçte bir araç olduğunun da farkındadır’’ dedi.

Nükleer bomba hamlesi

"Tatbikat, Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktır" diyen Gözde Kılıç Yaşın, ‘NATO’nun amaç, hedef ve yöntemlerine de aykırı bir durum oluşturuluyor’ değerlendirmesinde bulundu.

Yaşın, ABD’nin İncirlik’teki üssünden nükleer bombaları Dedeağaç’taki üsse taşıyacağı yönünde Yunan basınında yer alan haberlere değindi.

Yaşın, nükleer bomba senaryosunun sadece Türkiye’yi ilgilendirmediğini de söyledi. Bölge uzmanı Yaşın, Trump’ın gerilimi tırmandırarak bölge halkının güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

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