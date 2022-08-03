Bölge resmen kaynıyor! "Bu bir savaş provası" deyip korkunç planı duyurdu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrası Çin cephesini ateş sardı. 4-7 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta eşi benzeri görülmemiş eylemler yapılacak. Çinli uzmanlar, tatbikat öncesi "Tayvan'ı abluka altına alma ve ada üzerinden konvansiyonel füze geçirme" mesajı verdi.

"Tayvan üzerinden füze uçuralım"

Şinhua haber ajansına göre Çin ordusu, 4-7 Ağustos'ta yeni bir tatbikat başlatacak. Global Times'a konuşan Çinli askeri uzman Zhang Şufeng, ordunun bu tatbikatta eşi benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirebileceğini söyledi. Şufeng, "PLA'nın konvansiyonel füzeleri anakaradan Tayvan'ın batısına doğru fırlatılır ve doğusundaki hedefleri vurursa, bu füzelerin adanın üzerinde uçağaı anlamına gelir ki bu eşi benzeri görülmemiş bir şeydir" dedi.

"Tayvan'ın karasuları Çin'in karasularıdır"

Bazı tatbikat bölgelerinin ilk kez Tayvan adasına 12 deniz mili içindeki alanları kapsayacak şekilde ayarlandığını hatırlatan Şufeng, "Ancak Tayvan'ın Çin'in bir parçası olması nedeniyle adanın sözde karasuları da Çin'in karasularıdır" dedi.

"Sorun barışçıl olmayan yöntemlerle çözülür" mesajı

Uzmanlar ayrıca, Tayvan'ın çevreleyen PLA tatbikatlarının, durumun geri döndürülemez hale gelmesi halinde adanın tamamını ablukaya alma ve Tayvan sorununu barışçıl olmayan yollarla çözme kapasitesine sahip olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtti.

Tayvan adasının yakınlarına kadar ilerleyen PLA güçleri, tatbikatta uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı.

Bir başka uzman, PLA tatbikatlarında Tayvan'daki büyük limanlar ve nakliye şeritleri için bir tehdit oluşturarak tam bir tıkanıklık oluşturulabileceğini aktardı.

"Bu bir savaş provasıdır"

Çinli askeri uzman Song Zongping ise bu seferki tatbikatın "daha kapsamlı ve son derece hedefli" olduğunu ifade ederek, tatbikatın bir "savaş provası" olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Öldürme kabiliyetimiz 1996'dan beri büyük ölçüde arttı"

Zongping, "Gelecekte bir askeri çatışma olması durumunda, şu anda prova edilmekte olan operasyonel planların doğrudan muharebe operasyonlarına çevrilmesi muhtemeldir" diye konuştu.

Zongping, "1996'da uçak gemilerimiz, hipersonik füzelerimiz yoktu. O zamandan beri vurma, yakalama ve öldürme kabiliyetimiz büyük ölçüde gelişti ve askeri seçeneklerimiz arttı" diye konuştu.

Tayvan adası tamamen kuşatıldı

Çin hükümeti yanlısı Global Times'a konuşan uzmanlar, dünkü tatbikatta PLA'nın daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle adanın 12 deniz mili içindeki alana girdiğini aktardı. Uzmanlar, PLA'nın Tayvan adasının etrafını tamamen kuşatarak ablukaya aldığını ve "Çin'in Tayvan üzerindeki mutlak kontrolünü gösterdiğini" ifade etti.

Tatbikat, Çin Doğu Meydan Komutanlığı himayesinde Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Roket Kuvvetleri, Stratejik Destek Kuvvetleri ve Müşterek Lojistik Destek Kuvvetleri ortaklığında gerçekleşti.

Doğu Meydan Komutanlığının basın açıklamasında, birliklerin ortak operasyonel yeteneklerini test ettiği tatbikatta, deniz, kara ve hava saldırısıyla adanın ablukaya alındığı belirtildi.

Çin bütün savaş kabiliyetlerini adanın etrafına yığdı

Tatbikatta J-20 hayalet savaş uçağı, H-6k bobmardıman uçağı, J-11 savaş uçağı, Type 052D güdümlü roket taşıyan destroyer savaş gemisi, Type056 korvet savaş gemisi ve kısa menzilli balistik füze sistemi Df-11 kullanıldı. China Central Television'un raporuna göre tatbikata erken uyarı uçakları ve DF-17 hipersonik füze sistemleri de katıldı.

Çin'de yayın yapan Şinhua haber ajansı, ordunun 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ın çevreleyen 6 farklı bölgede tatbikat yapacağını duyurdu.