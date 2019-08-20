Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 39 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 39 konut satıldı.

TÜİK’in Temmuz ayı konut satışlarına ilişkin raporu açıklandı. Açıklamada, Türkiye’debu yılın Temmuz ayında 102 bin236 konut satıldığı anımsatıldı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’yi kapsayan bölge genelinde ise toplam 2 bin 37 konut satıldığı belirtildi.

2 bin 39 konuttan900’ü Malatya’da, 834’ü Elazığ’da, 211’i Bingöl’deve 92’siTunceli’desatıldı.

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