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Dünya Bölge gaz krizi ile boğuşuyor! O bölgeye yapılan İsrail saldırıları sonrası kil fırınlarına talep arttı
Dünya

Bölge gaz krizi ile boğuşuyor! O bölgeye yapılan İsrail saldırıları sonrası kil fırınlarına talep arttı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 19:50:00 - 2023-11-20 19:53:45
Bölge gaz krizi ile boğuşuyor! O bölgeye yapılan İsrail saldırıları sonrası kil fırınlarına talep arttı

Gazze'de gaz krizi nedeniyle dikkat çeken, çok acı olaylar peş peşe yaşanıyor! Gazze'deki gaz krizi, kil fırınlarıyla çözülmeye çalışılıyor

Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı. Yıllardır devam eden ablukanın üzerine savaş koşulları da eklenince insanlar mutfaklarında gaz olmadığı için bulabildikleri karton ve odunlarla ateş yakarak ekmek yapabiliyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze Şeridi'nde yıllardır devam eden ablukanın üzerine savaş koşulları da eklenince insanlar mutfaklarında gaz olmadığı için bulabildikleri karton ve odunlarla ateş yakarak ekmek yapabiliyor. Savaş öncesinde inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan Han Yunuslu Abu Siraj Al-Shaer, savaşla beraber işlerin durması nedeniyle kil fırınları üretip bunları düşük fiyatlarla insanlara satmaya başladı. Zorlu yaşam koşullarının yaşandığı Gazze'de devam eden gaz krizi nedeniyle bu fırınlara olan talep arttı.

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