Bölge gaz krizi ile boğuşuyor! O bölgeye yapılan İsrail saldırıları sonrası kil fırınlarına talep arttı
Gazze'de gaz krizi nedeniyle dikkat çeken, çok acı olaylar peş peşe yaşanıyor! Gazze'deki gaz krizi, kil fırınlarıyla çözülmeye çalışılıyor
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı. Yıllardır devam eden ablukanın üzerine savaş koşulları da eklenince insanlar mutfaklarında gaz olmadığı için bulabildikleri karton ve odunlarla ateş yakarak ekmek yapabiliyor.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze Şeridi'nde yıllardır devam eden ablukanın üzerine savaş koşulları da eklenince insanlar mutfaklarında gaz olmadığı için bulabildikleri karton ve odunlarla ateş yakarak ekmek yapabiliyor. Savaş öncesinde inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan Han Yunuslu Abu Siraj Al-Shaer, savaşla beraber işlerin durması nedeniyle kil fırınları üretip bunları düşük fiyatlarla insanlara satmaya başladı. Zorlu yaşam koşullarının yaşandığı Gazze'de devam eden gaz krizi nedeniyle bu fırınlara olan talep arttı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aktüel
7 yılda bir ortaya çıkan gizemli ada! Bu kadarına da pes doğrusu: '2 gün burada kalınca doktor oldu'
Dünya
BAE'den Türkiye kararı dünyada gündem olurken NYSE BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü