İspanyol ülkesinde en çok sevilen meşhur patatesli omlet... İşte dünyada en fazla tüketilen o lezzeti şaşırttı
İspanyol mutfağında en sevilen lezzetlerinden tortilla de patatas, bildiğimiz omletlerden hem görünümü hem de kıvamıyla ayrılıyor. En çok tüketilen lezzetlerinden tortilla doyurucu lezzetiyle kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her saatinde tüketilebiliyor. Üstelik bu meşhur İspanyol omletini hazırlamak için yalnızca birkaç temel malzeme yeterli. İşte evde kolayca yapabileceğiniz İspanyol usulü patatesli omlet tarifi.