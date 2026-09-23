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Ekonomi Bolat: Son 12 aylık mal ihracatı 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesinde
Ekonomi

Bolat: Son 12 aylık mal ihracatı 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesinde

Yeniakit Publisher
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Bolat: Son 12 aylık mal ihracatı 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesinde

Ömer Bolat, New York'taki ASKON buluşmasına ilişkin paylaşımında son 12 aylık mal ihracatının ağustos itibarıyla 280,3 milyar dolarla rekor kırdığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin son 12 aylık mal ihracatının ağustos ayı itibarıyla 280,3 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Bakan bu veriyi, New York'ta düzenlenen ASKON 4'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'na katılımına ilişkin sosyal medya paylaşımında duyurdu.

Bolat, paylaşımında büyüme verisine de yer verdi: "2026 yılının ilk yarısında ekonomimiz yüzde 2,5 büyürken, ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık mal ihracatımız 280,3 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesini gördü."

New York'taki buluşmada Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve milletvekilleri de yer aldı. Bolat, ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen iş insanlarıyla Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirdiklerini; iki ülke iş dünyası arasındaki bağların geliştirilmesi, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ile yeni iş birliği alanlarının oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Yatırım ortamına ilişkin değerlendirmesinde Bakan şu ifadeyi kullandı: "Türkiye; güçlü üretim kapasitesi, gelişmiş lojistik altyapısı ve stratejik konumuyla küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor."

ABD ile 2025'te 38,6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini büyütme hedefi

ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilere özel önem verdiklerini kaydeden Bolat, 2025'te 38,6 milyar dolara ulaşan Türkiye-ABD ticaret hacmini "daha güçlü iş birlikleri ve karşılıklı yatırımlarla sağlam ve kalıcı şekilde, çok daha üst noktalara taşımayı" hedeflediklerini söyledi.

Bakan; enerji, savunma sanayii, otomotiv, makine, gıda, tekstil, dijital ekonomi ve yüksek teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda yeni iş birlikleri için önemli bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin üretim ve ihracat gücü ile ABD'nin teknoloji, finans ve inovasyon kapasitesini daha güçlü şekilde buluşturma amacına işaret eden Bolat, "iş insanlarımızın önünü açmak ve Türkiye-ABD ekonomik ortaklığını daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bolat, iki ülke arasında ekonomik köprü işlevi gören, Türkiye'nin ürünlerini, markalarını ve yatırım imkanlarını Amerika'da temsil eden ASKON üyelerine güvendiklerini belirterek program için ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile yönetim kuruluna teşekkür etti.

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