Bol peynirli örgü börek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

250 gr tereyağı

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

2 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4.5/ 5 su bardağı un

İÇ HARCI İÇİN:

100 gr lor peyniri

100 gr tulum peyniri

100 gr kaşar peyniri

1/4 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

Çörek otu

NASIL YAPILIR?

Hamur için gerekli malzemeleri derin bir kaba koyun. Bütün malzemleri karıştırıp iyice yoğurun. Gerekirse un ve ayçiçeği yağı eklemeye devam ederek yoğurun. Hamuru yarım saat dinlendirin. İç harcı için peynirleri rendeleyip karıştırın. Maydanozu ince kıyıp peynirlere ilave edin. Pul biberi de ekleyin. Dinlenen hamuru üç eşit parçaya ayırın. Unladığınız mutfak tezgahında hamurları açın. Bir kenarlarına iç harcı paylaştırıp rulo şeklinde sarın. Üç hamuru da aynı şekilde hazırlayıp saç örgüsü şekli verin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. 200 derece fırında pişirip ılık servis yapın..

Afiyet olsun.