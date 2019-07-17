0553 313 94 23

Boksta milli mesai

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
Boksta milli mesai

KASTAMONU (AA) - Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampına başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 20 sporcu katılıyor.

Milli takımın başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Oyunları'nın ardından Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Kampta teknik ve taktiksel çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Nunez, "Her kiloda 2 sporcuyla teknik, taktik ve fizik açısından şampiyonaya hazırlanmaya çalışıyoruz. Özellikle teknik açıdan sporcularımızın hepsi Avrupa seviyesinde. Sadece taktiksel açıdan düzelteceğimiz çalışmalar var. Boks disiplin gerektiren bir spor. Federasyonumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha çok maça giderek, daha çok tecrübe kazanarak daha iyi duruma geleceğiz." diye konuştu.

Nunez, kampın şampiyonanın düzenleneceği eylül ayına kadar süreceğini kaydetti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
  1. Dünya Şampiyonası
  2. Erkek Milli Boks Takımı
  3. Reymundo Zamora Nunez
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göktuğ Molla’dan gümüş madalya
    1. Göktuğ Molla’dan gümüş madalya
    2. Kore Şehidi’nin torunu sokakta yatıp..
    3. Pençe-2 Harekatı
    4. Hindistan’da 2008’de 164 kişinin..
    5. Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve..
    6. 10 yıl sonra gelen kötü haber! 'Bizim..
    7. Uzman diyetisyenden anne adaylarına..
    8. Osmangazi’de yollar yenileniyor
    9. Beşiktaş, Vitor Hugo transferini..
    10. Red Bull Air Race, Macaristan'da..
    11. Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene..
    12. Doğu Karadeniz’de konut satışları yarı..
    13. Yüksekova Belediyesinden çevre..
    14. Medipol Başakşehir yeni sezon..
    15. PAÜ’lü atlet gurur kaynağı oldu
    16. Karayemiş nedir? Karayemişin faydaları..
    17. Bir kez daha yaşandı! Oğlunun peşini..
    18. Kula’da traktör devrildi: 1’i ağır 2..
    19. Küçük Berat’ın hayali gerçek oldu
    20. FETÖ sanığı bilgisayar korsanlarının..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’