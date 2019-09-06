Boksta Dünya Şampiyonası yarın başlayacak - Şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

ANKARA (AA) - Erkekler Boks Dünya Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak. Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Şampiyonada milli sporcular ilk müsabakasına 9 Eylül Pazartesi günü çıkacak. Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kafilesi şöyle: 52 kilo: Batuhan Çiftçi 63 kilo: Tuğrulhan Erdemir 69 kilo: Necat Ekinci 75 kilo: Serhat Güler 81 kilo: Bayram Malkan 91 kilo: Berat Acar +91 kilo: Muhammed Aydın

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