Boks Federasyonundan basın mensubu İnan'a "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu, görevi başında şiddet gören basın mensubu Mehmet İnan'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde "önemli duyuru" başlığıyla yer alan açıklamada "Basında yer alan Süleyman Satılmış'ın olumsuz haberini üzüntüyle duymuş bulunmaktayız. Görevi başında şiddet gören basın mensubu Mehmet İnan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni ederiz." denildi.

Süleyman Satılmış'ın boksör olduğunu söylediği ancak federasyonun herhangi bir faaliyetine katılmadığı ve tanınmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu, şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu olaydan Türkiye Boks Federasyonu olarak üzüntü duyduğumuzu, bu şahsın yaptığı yanlışın camiamıza mal edilmemesi gerektiğini belirtir, adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."



