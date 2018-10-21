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Boko Haram'dan kanlı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

21 Ekim 2018 Pazar 22:42
Boko Haram'dan kanlı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Bashir Garga, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgütün, Maiduguri eyaletine bağlı Kalle köyünde çiftçilere saldırdığını belirtti.

Garga, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını anlatan Garga, saldırlar nedeniyle bin 300 kişinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016 yılında örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009 yılından bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 22:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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