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Dünya Boko Haram terör örgütü yine sivillere saldırdı: 14 ölü!
Dünya

Boko Haram terör örgütü yine sivillere saldırdı: 14 ölü!

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram tarafından Mozogo kasabasında gerçekleştiren saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 23:56:00 -
Boko Haram terör örgütü yine sivillere saldırdı: 14 ölü!

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Mozogo kasabasında terör örgütü Boko Haram mensuplarının saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İntihar bombacısı!

Mozogo Belediye Başkanı Boukar Medjewe bölge sakinlerinin saldırganların yaklaştığını duyar duymaz yakındaki bir ormana kaçmaya başladığını belirtti. Medjewe kaçan siviller arasında saklanan bir intihar bombacısının kendisini patlatarak 11 kişiyi öldürdüğünü açıklarken, 3 kişinin de vurularak katledildiğini aktardı. Ordunun saldırıya hızlı tepki verdiğini belirten Medjewe, sivillerin arasına karışan militanlara ateş edilemeyeceğini söyledi. Terör örgütünün hükümetin operasyonlarına son günlerde aynı bölgede çok sayıda saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

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